Туристичний Тбілісі: якщо ціна готелю "кусається", то швейної фабрики - ні

Як небагатому іноземному туристу "перебитися" в Тбілісі за цілком розумні гроші - приклад хостелу "Fabrika"

З Тбілісі, зазвичай, і починається туристичне знайомство з Грузією. Сюди через головні повітряні ворота - аеропорт імені Шота Руставелі, в країну прибуває більша частина іноземних туристів. А оскільки Грузія - надзвичайно колоритна та при цьому зовсім невеличка країна, то жити в столиці можна майже постійно, вибираючись у грузинську глибинку для вивчення відомих туристичних "локацій". Зорієнтуватися у їх виборі можна на офіційному туристичному порталі Грузії, де докладно розповідається про багатющий туристичний потенціал країни та даються корисні поради подорожнім.

Але повернемося до Тбілісі - неймовірно гостинного, щедрого, древнього міста. В ньому й досі багато загадкового та несподіваного для іноземного гостя. Як от таємниці та легенди гарячих сірководневих джерел чи недобудований екстравагантний концертний хол у вигляді скляних труб (об'єкт будувався за вказівкою екс-президента Міхеїла Саакашвілі - Авт.).

Місту, яке сьогодні намагається крокувати в ногу з часом, оновлюючи давній колорит сучасною архітектурою, більш як півтори тисячі років. І що цікаво - в ньому багато чого збереглося як для поселення такого поважного віку. Наприклад, стародавня фортеця Нарікала, точний час заснування якої досі невідомий, Сіонський собор, храм Метехі та діючі вже понад 300 років сірководневі лазні на термальних джерелах (від яких, власне, і пішла назва столиці Грузії, слово "тфілі" означає "теплий" - Авт.). Погодьтеся, не кожне місто зберігає такий набір старожитностей. У цьому особливість Тбілісі.

Фортеця Нарікала / Фото: Dodago.ge

Місто має дуже цікавий ландшафт. Воно розташоване по обидва боки річки Кури, і гори довкола не дуже нагадують Кавказ - краєвиди більше схожі на середземноморські. Частина вулиць міста знаходиться на висоті 400 м, інша - на 500 м, а якісь сягають і кілометрової висоти над рівнем моря. Тому тут трапляються дивні оптичні ілюзії - наприклад, якщо стояти в центрі, то всі гори здаються далекими і невисокими. Але якщо піднятися канатною дорогою (один із основних сучасних туристичних об'єктів - Авт.) до фортеці Нарікала, то воно здається далеко внизу.

Останніми роками влада Грузії прикладає значних зусиль для перетворення столиці у сучасний туристичний центр. Для цього активно реконструюються її старі квартали, транспортні магістралі та інфраструктура. Вечірній Тбілісі - неймовірно романтичний! Квартали Старого міста настільки вдало підсвічуються, що, здається потрапляєш у чарівну казку.

Вечірній Тбілісі

Ціль - зробити туристичну галузь однією з основних статей доходу державної казни. Притоку іноземних гостей сприяє також легальний ігровий бізнес в країні. Тож на сьогодні в столиці Грузії безліч ресторанів, кафе, магазинів, казино. Звісно, й готелів. І ось тут Тбілісі знову приємно дивує іноземних гостей.

Варіантів тимчасового проживання в Тбілісі багато. В системі онлайн-бронювання Booking.com зареєстровано більше 1000 об'єктів, всі вони різної якості та вартості. Класичні готелі в Тбілісі, як правило, дорогі. Загальноприйнятий мінімум - 50$ з людини. Вартість номерів у найбільш фешенебельних може сягати і $300. Але воно того варте - стильні інтер'єри, повний комплекс послуг і добре підготовлений персонал, що обов'язково володіє англійською та російською мовами.

Цікаво, що підприємливі тбіліські готельєри давно зрозуміли - у сучасного готелю повинна бути не тільки приваблива ціна, а й концепція та атмосфера. Наприклад, власники місцевої девелоперської компанії "Achara-group" чудово упоралися з цим завданням. Їх 4*-вий готель "Rooms-Tbilisi" гармонійно "вписався" в приміщення колишньої типографії. А цехи колишньої швейної фабрики "Ніно" ще радянських часів, дизайнери групи дуже вдало перетворили на досить революційний гіперхостел "Fabrika". Його вдале розташування майже в центрі міста є сьогодні величезною конкуретною перевагою.

Хостел "Fabrika" у Тбілісі

"Fabrika" - досить незвичайний культурний об'єкт. Він вдало поєднує в собі історію радянського часу та сучасний молодіжний авангард. Ідея поєднання молодіжного середовища та демократичного хостелу з кімнатами різного типу - від казарменного "боксу" на 12 осіб вартістю $8 за ліжко-місце до двохмісних та двоярусних номерів з терасами з чарівним видом на Петропавлівський католицький костел за $60-100, повністю себе виправдала.

Хостел "Fabrika", Тбілісі

На території колишньої фабрики є всі умови для роботи та дозвілля молоді - безкоштовний та платний коворкінги, їдальня, творчі студії, крамнички, бари та "антикафе". Те, настільки популярне сьогодні це місце серед місцевої молоді та небагатих туристів, можна судити по кількості присутнього люду в його публічному просторі та місцевих таксі, які постійно доставляли та забирали пасажирів до/від ганку хостелу.

97 номерів хостелу з індивідуальними та загальними "зручностями", розраховані на 400 тимчасових поселенців, зазвичай зайняті на 90-95%. Майже недосяжний показник заповнюваності для класичних готелів! Щоб підтримати реноме сучасного закладу, його власники щороку проводять тут міжнародний конкурс графіті, за результатами якого переможцеві надається право повністю оновити дизайн приміщень і фасаду. Наразі він такий...

Вражає те, настільки тонко підприємливі грузини відчувають потреби часу: хостел "Fabrika" став дійсно культовим місцем. За різними оцінками, в ньому зупиняється близько 50% іногородньої молоді, що прибуває в місто. За сміливість та оригінальність "вінтажного" підходу "Фабрику" включено в список 10-ти кращих готелів Тбілісі. Жоден турист, що вміє рахувати гроші, її не омине. Що вже казати про модних тревел-блогерів. Ті полюбляють фотографуватися на терасах хостелу, з яких відкривається мальовничий вид на місто, порівнюючи атмосферу тбіліської "Фабрики" з дизайнерським французьким хостелом Generator Paris, який настільки ж успішно збирає подорожуючу молодь з усього світу. Що ж, таке порівняння - неабияка відзнака досягнень туристичної галузі Грузії.

Оксана Поліщук, Київ-Тбілісі

Перше фото: https://wander-lush.org/

Матеріал підготовлено за сприяння Національної туристичної адміністрації Грузії та Travel Press Club