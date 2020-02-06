Зустріч зі Змієм-спокусником й афродизіаки: Вінниця кличе в "дім, де живе кохання"

У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 14 лютого влаштують історико-романтичний вечір "Мусейон – дім, де живе кохання".

Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

"Назва Музей походить від давньогрецького Мусейон – "дім Муз". У давній Греції музи були покровительками мистецтва і наук, вони дарували поштовх до творчості. Давньогрецькі вірування вже стали легендами, і сьогодні найбільшим джерелом натхнення є кохання. Саме тому у вечір на Святого Валентина наш вінницький Мусейон буде домом історій про кохання, які оживуть", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у музеї обіцяють розповісти про пристрасті, що вирували в серцях мешканців Поділля у різні часи, а також представити подільські сторінки у світовому літописі любові. Так, одна з них – кохання славетного угорського композитора і піаніста-віртуоза Ференца Ліста і подільської аристократки Кароліни Вітгенштейн. Їхні почуття не визнавали жодних суспільних догм і пережили роки, не втративши своєї сили.

Йтиметься й про відому красуню ХVІІ ст. княгиню Розанду – молодшу дочку молдавського господаря Василя Лупула. Суперниками за руку цієї пані були коронний гетьман Речі Посполитої Марцін Каліновський та старший син Богдана Хмельницького Тиміш. І у 1652 р. їм довелося зійтися в битві під Батогом (поблизу с. Четвертинівка Тростянецького району).

А на початку ХХ ст. тісно переплелися на сцені та у житті бурхливі почуття акторів вінницького театру Віри Холодної та Осипа Рунича.

Серед сюрпризів від археологів музею – зустріч зі Змієм-спокусником. Він спостерігає за сучасниками з різних предметів давнини: трипільської кераміки, зброї епохи бронзи, середньовічних прикрас. У музеї ж перевірять, чи подолають відвідувачі зустріч зі Змієм гідно.

Також серед спеціальних гостей чарівного вечора – богиня Флора. Вона познайомить з легендами про кохання, розповість, яка рослина може принести сімейне щастя та сприятиме поверненню пристрасті, а яка є символом вічного кохання. Свої таємні знання про кохання повідає знахарка-ворожка, а поважна господиня розповість про афродизіаки.

Читайте також: Житомирський музей пропонує зізнатися в любові експонату

"Родзинками нашого романтично-історичного вечора стануть квіткові любовні передбачення та пункт виконання мрій і бажань із музейною гарантією", – додали організатори.

Охочі взяти участь у заході мають попередньо зареєструватися. Вхідний квиток для дітей та студентів – 40 грн, для дорослих – 50 грн (із врахуванням екскурсійного обслуговування та фотографування). Триватиме вечір з 17:00 до опівночі.