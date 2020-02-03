Коронавірус: у круїзи не пускатимуть людей, які подорожували через Китай

У зв'язку з поширенням коронавірусу члени Міжнародної асоціації круїзних ліній не пускатимуть на борт своїх лайнерів людей, які повернулися з Китаю, або подорожували через цю країну впродовж останніх двох тижнів.

Про це повідомляє АР.

«Група компаній круїзної індустрії заявила, що її члени не пускатимуть на борт усіх, включно із гостями або членами екіпажів, хто подорожував з або через материковий Китай впродовж останніх 14 днів, що є максимальним інкубаційним періодом для нового вірусу», - йдеться в повідомленні.

У Міжнародній асоціації круїзних ліній, що представляє інтереси 50 круїзних ліній, також заявили про припинення всіх переміщень їхніх екіпажів із материкового Китаю.

Нагадаємо, минулого тижня італійська влада затримала круїзний лайнер з 6000 пасажирами й 1000 членами екіпажу через побоювання, що одна з пасажирок заражена новим коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на 3 лютого 2020 року в світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 летальні випадки пневмонії, викликаної вірусом 2019-nCoV.

Підтверджено 152 випадки нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії і Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомили Філіппіни.