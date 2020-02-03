Гірськолижні курорти Грузії: дешевше, ніж у Буковелі і, головне, завжди зі снігом

Про ціни, послуги, інфраструктуру та можливості катання на найбільш популярних зимових курортах Грузії – Гудаурі та Бакуріані

Українцям, що полюбляють зимові види відпочинку, цього року надзвичайно не повезло – снігу на вітчизняних гірськолижних курортах – кіт наплакав. І ті, хто цілий рік марив білосніжними трасами та "пухляками" (свіжим, ще не займаним снігом) змушений був шукати їх поза рідними кордонами. Через надзвичайно теплу зиму уперше за останні роки Закарпаття залишилося без туристів у високий зимовий сезон. У цей же час кореспонденту Укрінформу неймовірно пощастило, бо завдяки Національній туристичній адміністрації Грузії та Travel Press Club автор цих рядків отримала чудову нагоду познайомитися з гірськолижними курортами Грузії. Ось де нарешті згадалось, що таке справжня зима! Укрінформ "обкатав" гірськолижні траси двох із п'яти зимових курортів Грузі – Гудаурі та Бакуріані. Висновок: в гори Кавказу та грузинський сервіс не можливо не закохатися. І цей "вірус", на щастя, невиліковний.

До чарівної батьківщини Суліко – рукою подати

Перша поїздка до Грузії – це як перша любов: спалахує одразу і ніколи не забувається. З одного боку, відсутність мовного бар'єру, надзвичайна співзвучність менталітетів та неперевершені традиції гостинності. З іншого – наявність прямих нетривалих перельотів (лише три години з Києва), компактність і багатство туристичних локацій та зручні трансфери. Усе це, а також відносна бюджетність, роблять Грузію чи не найбільш привабливим напрямком для вітчизняних мандрівників.

Тбілісі

Серед головного варто нагадати, що різниця у часі з Україною складає усього дві години – це досить комфортно, адже не потребує зайвого часу на акліматизацію.

У столиці країни – Тбілісі – практично скрізь в магазинах можна розплачуватись платіжними картками міжнародних систем Visa та Master Card будь-якого українського банку. Але, на ринках та курортах, а особливо, перебуваючи біля гірсько-лижних трас краще мати готівку. Для цього потрібно узяти в поїздку певну суму в конвертованій валюті – доларах США чи євро.

Зазвичай досвідчені туристи знають, що найвигідніше валюту обмінювати не в аеропорту, де традиційно тримають занижений курс, а безпосередньо в місті. На сьогодні купити національну валюту ларі (GEL за міжнародною кодифікацією) в Грузії можна за курсом 28,84-28,88 $/GEL. В курортних містах та побіля туристичних об'єктів нам траплявся й суттєво нижчий курс купівлі – 27,70 $/GEL. Місцеві гіди не рекомендують користуватися послугами таких обмінників, хіба що у виключних випадках.

Вибрати собі вид і місце відпочинку в Грузії можна на офіційному туристичному порталі Грузії, де докладно розповідається про багатющий туристичний потенціал країни та даються корисні поради подорожнім. Ми ж сьогодні розповімо про найбільш популярні та знані на весь світ закавказькі гірськолижні курорти Грузії Гудаурі та Бакуріані. Наразі обидва вони активно розвиваються – будуються як траси, так і житловий фонд.

Гудаурі: високогір'я та екстремальність

Селище Гудаурі розташувалося в Казбегському районі, поблизу Хрестового перевалу, що в 110 км від Тбілісі. Це найбільший і найсучасніший гірськолижний курорт Грузії з розвиненою інфраструктурою, найбільшим перепадом висот та необмеженими можливостями для лижного екстриму – фрірайду та беккантрі (катання на лижах та сноубордах по "цілині". – Авт.).

Гудаурі - найбільший і найсучасніший гірськолижний курорт Грузії

Курорт є найвисокогірнішим поселенням на Військово-грузинській дорозі, а також входить до п'ятірки найбільш високогірних у Європі – житло на курорті розташовується на висоті 2000-2750 м над рівнем моря. Наразі курорт складається з двох поселень – старого (або Нижнього Гудаурі) та нового Гудаурі, що будується безпосередньо біля гірськолижних підйомників.

Високий гірськолижний сезон в Гудаурі триває з другої половини грудня до середини квітня. Якщо пощастить і снігу буде вдосталь – то кататися можна ще в листопаді і навіть в травні. Головна "канатка", яка підіймає лижників від фешенебельного готелю "Марко Поло" – гондольного типу (POMA, Франція). Усі інші – крісельні (Doppelmayr, Австрія).

Головна "канатка", яка підіймає лижників від фешенебельного готелю "Марко Поло"

Після трагічного випадку на одному з крісельних підйомників у березні 2018 року, коли через відмову гальм підйомник поїхав у зворотний бік (тоді постраждали щонайменше 10 осіб, зокрема і українці), грузинська влада посилила заходи безпеки та технічні вимоги до обладнання. "Та прикра історія трапилася через зношеність обладнання та людський фактор. Відтоді на всіх наших гірськолижних курортах технічний нагляд відбувається щодня і закуповуються виключно нові підйомники", – наголосив у розмові з кореспондентом Укрінформу представник Асоціації гідів Грузії (SAGA) Александр Гвелесіані.

Вартість одного спуску в Гудаурі у високий сезон складає 10 ларі (при курсі 8,5 грн/ларі це 85 грн), трьох спусків – 25 ларі (210 грн). Денний безлімітний скіпас (пропуск на всі підйомники) – 50 ларі (425 грн) та 25 ларі для дітей. Аналогічний безлімітний на 6 днів – коштують 266 ларі для дорослих і 133 ларі для дітей (2261 та 1130 грн). На завершення сезону – в квітні, ціни знижуються.

Прокат повного комплекту спорядження – черевики, лижі, палиці, шолом – коштує від 20 до 50 ларі в день, залежно від пункту прокату. Перекусити в кафе можна за 20-30 ларі. Тобто, день лижного катання в Грузі обійдеться українцю на наші гроші в 500-700 грн.

Підйомники курорту можуть одночасно обслуговувати 11000 відвідувачів. 218 га трас щоночі обробляються ратраками. Гудаурі вважається ідеальним курортом для екстремалів. Тут загалом нараховується 22 траси загальною протяжністю близько 70 км різного рівня складності на висотах 3275-2000 м.

І це не рахуючи численних екстремальних маршрутів на сусідніх з курортом західних та східних схилах гір Чрділі, Бідара та північних схилах на горі Садзеле в районі Кобі.

Схили Садзеле люблять екстремали

Дістатися з Тбілісі до Гудаурі можна за 1,5-2 години (залежно від погодних умов на Військово-грузинській дорозі). Від автобусної станції Дідубе в Тбілісі щогодини ходять мікроавтобуси з вартістю проїзду 7 ларі з пасажира. Вартість житла в Гудаурі широко варіюється – від дороговартісних комфортабельних готелів по $100-150 за двоспальний номер із сніданком (в новому селищі), до економного житла у $20 з особи в нижній частині селища, з якого ще доведеться добиратися місцевим транспортом до підйомників.

Бакуріані: майже двійник українських Карпат

На відміну від високогірного спортивного Гудаурі, лижний курорт у містечку Бакуріані (в перекладі «Спокійна гора») розташований в мальовничому Боржомському регіоні і дещо нижче – на висоті 1700-1800 м. До речі, місцевість дуже нагадує українські Карпати – такі ж пологі вершини, вкриті густими хвойними лісами.

Місцевість у Боржомському районі нагадує українські Карпати

У Бакуріані кілька ареалів для катання на гірських лижах і сноубордах. Рівень трас від чорної у верхній частині (схил місцями до 50%) до навчального схилу, так званого Плато, в нижній частині гори. На сьогодні перепад висот становить 1780-2670 м. Дідвелі – відносно нова траса для катання в Бакуріані на схилах Тріалетського хребта. Тут діють канатні дороги гондольного і крісельного типу. У 2012 році був закінчений монтаж і запущена в експлуатацію третя черга канаток. Більше інформації про особливості трас можна знайти на офіційному сайті курорту. Як могла переконатися автор цих рядків, вони найкраще підходять для сімейного відпочинку.

Бакуріані найкраще підходить для сімейного відпочинку

Основні переваги Бакуріані в тому, що він один з найстаріших, а тому найбільш облаштованих та обжитих курортів. Та сьогодні він продовжує інтенсивно розбудовуватися – тут будується багато апартаментів та готелів на різні смаки і гаманці. До того ж, містечко знаходиться усього за годину їзди від славнозвісного бальнеологічного курорту Боржомі. Тому туристам в Бакуріані доступна розвинена інфраструктура розваг та релаксу, яка дозволяє поєднати приємне з корисним. Лижників безсумнівно порадує м'який клімат цього курорту з середньою температурою 6-8 градусів легкого морозцю, стабільним сніговим покривом та великою кількістю сонячних днів.

Вартість катання в Бакуріані нижча, ніж у Гудаурі. Одноразовий спуск коштує 7 ларі. Одноденний скіпас у високий сезон дорослі – 40 ларі, діти – 25 ларі. В основний сезон дорослі – 35 ларі, діти – 25 ларі. Скіпас на 6 днів у високий сезон: дорослі – 213 ларі, діти – 133 ларі, в основний сезон – 186 ларі і 133 ларі відповідно. Менше коштує й прокат спорядження – 20-40 ларі/день за повний комплект.

Найдешевше дістатися Бакуріані можна з Центрального залізничного вокзалу Тбілісі – спочатку на приміській електричці до Боржомі, звідти в Бакуріані два рази в день йде місцева електричка. Невеличкий потяг за 2,5 години та усього за 2 ларі довезе туристів до кінцевої зупинки. Звісно, на рейсовому автобусі буде набагато швидше, та вузькоколійка пролягає найбільш мальовничими місцями Боржомських гір, тому місцеві гіди рекомендують іноземним гостям хоч один раз прокататися цим видом транспорту.

Але потрібно враховувати, що у вихідні дні в Бакуріані завжди великий наплив бажаючих покататися – пологі та широкі траси приваблюють як іноземних туристів, так і місцевих жителів. На цьому курорті у місцевих лижних школах вчиться мало не вся грузинська дітлашня! І тому через надзвичайну популярність курорту в Бакуріані можна зіткнутися з відсутністю прокату та великими чергами біля підйомників.

Бакуріані

Вартість житла в Бакуріані варіюється в залежності від бюджету. Комфортний номер на двох (але без сніданку) може коштувати і 600 гривень за ніч. Але сьогодні на курорті будується безліч готелів та баз відпочинку, тому знайдеться багато варіантів для проживання.

Від автора

Цікаво порівняння – на найбільш комфортабельному та найкрупнішому гірськолижному курорті України Буковелі, ціни у високий сезон набагато вищі за грузинські. Наприклад, згідно прайсу на офіційному сайті українського курорту один підйом в Буковелі цього сезону коштує 290 грн – це близько 34 ларі (порівняте: "грузинська" ціна 7-10 і "українська" – 34!). Не кажучи вже про вартість одноденного скіпасу 1120 грн (для порівняння в грузинській валюті: 30-40 ларі в Грузії і130 в Україні). Хоча прокат спорядження середньої цінової категорії на один день в Буковелі за розрахунками вартує трохи менше, ніж в Грузії.

І тому не дивно, що в коментарях на сторінці Georgia travel в ФБ дуже часто можна зустріти схвальні відгуки наших співвітчизників, які в своєму зимовому відпочинку останнім часом переорієнтувалися із Закарпаття на Грузію. Мовляв, тут гостинно, смачно, але дешевше, простіше і зручніше діставатися.

Автор

Моє особисте враження: гірськолижні курорти Грузії, навіть попри вартість авіаперельоту (зараннє бронювання авіаквитків дає змогу і в цьому зекономити), є прекрасною альтернативою для українських любителів активного зимового відпочинку. Сніг на Кавказі є завжди! І щоб там не казали про рівень європейського гірськолижного сервісу, сьогодні можемо констатувати, що в Грузії його секрети опанували не гірше. А в питаннях гостинності, на мій суб'єктивний погляд, грузини далеко випереджують своїх європейських колег. Принаймні, настільки рідним по духу та настільки бажаним гостем, ніж в Грузії, українець себе десь-інде не відчуває. І це відчуття дорогого варте.

Оксана Поліщук, Київ-Тбілісі

Матеріал підготовлено за сприяння Національної туристичної адміністрації Грузії та Travel Press Club