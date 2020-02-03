Маріупольська "Вежа" протестує новий формат роботи

У культурно-туристичному центрі "Вежа", що в Маріуполі, вирішили проводити екскурсії в фіксований час.

Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook.

"У лютому "Вежа" тестує новий формат роботи. На прохання наших відвідувачів ми вводимо екскурсійні години, фіксовані за часом. Кожного дня після 17:00 можна буде пройти поверхами, піднятися на оглядовий майданчик у супроводі екскурсовода та прослухати цікаву розповідь про історію будівництва й унікальну архітектуру "Вежі", – йдеться в повідомленні.

Вартість такої екскурсії вежею становитиме 20 грн, коли ж її проводитимуть стажери – безкоштовно.

А VR-прогулянка коштуватиме 40 грн. Відбуватиметься вона за попереднім записом. Як запевнили у культурно-туристичному центрі, така екскурсія – чудова можливість відчути себе маріупольцем 1910 року. Буде змога прогулятися головною вулицею міста, зануритися в атмосферу початку ХХ століття та дізнатися, який вигляд мали звичні для сучасників місця Маріуполя. Моделі відтворено за старими листівками та фото, що дає змогу порівняти минуле та сьогодення серця міста.

Ознайомитися з розкладом екскурсій можна на сторінці "Вежі" в Facebook.

Читайте також: Маріуполь запропонує туристам екскурсію на сігвеях

Натомість вільний вхід із самостійним оглядом історичної будівлі буде доступний щоденно з 10:00 до 16:30, крім часу проведення заходів.

Варто зазначити, що маріупольський культурно-туристичний центр розташований у відреставрованій будівлі архітектурної пам’ятки міста – водонапірній вежі. Її збудували 1910 року. Висота будівлі з червоної цегли становить 33 метри. Просторово-планувальне розташування і взаємозв’язок її складових частин втілюють характерні особливості споруд такого типу: восьмигранна в горизонтальній проекції, чотириярусна, увінчана восьмискатним шатром з оглядовою башточкою. Вона створена в формах еклектики, поєднує елементи різних стилів – романського та готичного.