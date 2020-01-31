МАУ літатиме з Києва до Каїра щодня

Авіакомпанія "МАУ" почне виконувати рейси за маршрутом Київ – Каїр щодня з 3 березня 2020 року.

Про це повідомляє avianews.com.

"МАУ анонсувала переведення рейсів Київ – Каїр на щоденний режим виконання. Зараз польоти виконуються чотири рази на тиждень у нічний час. Літак вилітає з аеропорту "Бориспіль" о 20:00 і прилітає до столиці Єгипту о 23:20. Зворотній виліт виконується наступного дня о 04:50 з прибуттям до Києва о 08:30", – йдеться в повідомленні.

Після збільшення частоти польотів збережеться нинішній графік рейсів. Він дає змогу стикувати цей напрямок з іншими маршрутами авіакомпанії в Борисполі.

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Збільшення інтенсивності польотів до Каїра відбудеться на тлі припинення рейсів МАУ до Ірану й Китаю.

Зараз мережа "східних" напрямків авіакомпанії включає Стамбул, Ізмір, Анкару, Тель-Авів, Дубаї, Каїр, Тбілісі, Єреван, Баку, Делі й Бангкок. Рейси до Бангкока МАУ планує призупинити в літньому розкладі 2020 року.