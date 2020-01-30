У Франківську розповіли, скільки вже прийняли туристів за зимовий період

У Франківську розповіли, скільки вже прийняли туристів за зимовий період

Укрінформ
Івано-Франківськ від початку зими відвідало майже 300 тисяч туристів.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків на сторінці в Facebook

"Все більше охочих познайомитися з нашим містом. За два зимові місяці до Івано-Франківська завітало майже 300 тисяч туристів. Це на 50 тисяч більше, ніж за цей період минулого року", – написав Марцінків.

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За його словами, під час новорічно-різдвяних свят гості їдуть до Івано-Франківська за особливою атмосферою. Тож міський голова запросив усіх до Франківська за "казковим настроєм" на Різдво-2021.

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