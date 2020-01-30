У Хмельницькому руйнуватимуть стереотипи туристичним воркшопом

У Хмельницькому 17 лютого проведуть одноденний воркшоп "Історія одного будинку", щоб розробити туристичний продукт зі збереження культурної спадщини подільських мазурів.

Про це повідомляє 0382.ua.

"Воркшоп "Історія одного будинку" буде направлений на створення та просування туристичного продукту, який буде сфокусований на культурній спадщині подільських мазурів. До участі у воркшопі запрошуються краєзнавці, знавці місцевої історії, представники туристичної індустрії міста та області та всі ті, хто любить наше місто і прагне закохувати в нього місцевих жителів та туристів", – йдеться в повідомленні.

Організатори воркшопу мають намір зруйнувати стереотип про Хмельницький як місто-базар та місто без історії. Учасники заходу отримають навички щодо проведення міських екскурсій та зможуть висловити свою любов до рідного міста, ставши оповідачами місцевої історії. Ведучою воркшопу стане гостя з Кракова – гід-практик і мандрівниця Ніколетта Куля.

На переконання організаторів, залучення до проведення воркшопу закордонного фахівця дасть змогу використати багатий європейського досвід створення туристичних продуктів та подивитися на місцеві туристичні родзинки свіжим поглядом.

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У зв’язку з тим, що кількість місць обмежена, відбір учасників буде здійснюватися шляхом реєстрації. Захід відбудеться в приміщенні Молодіжного центру.

Воркшоп "Історія одного будинку" реалізують у межах проєкту "Підсвіти будинок – розкажи історію міста", який став одним із переможців конкурсу бюджету міських ініціатив "Громадський проєкт 2020".

Крім воркшопу, проєкт передбачає надання презентабельного вигляду фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення – історичної будівлі "Dom Ludowy" та створення нової туристичної локації на мапі міста.