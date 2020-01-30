Берлінський суд постановив закрити хостел на території посольства КНДР

Суд німецької столиці цього вівторка наказав закрити туристичний хостел на території посольства Північної Кореї через санкції проти цієї держави.

Про це повідомляє Politico.

"Хостел для туристів на території посольства Північної Кореї в Берліні має бути закритий у зв’язку з міжнародними санкціями проти цієї країни. Таке рішення ухвалив суд столиці ФРН цього вівторка", - йдеться в повідомленні.

Мова йде про Cityhostel Berlin, який працює з 2007 року й пропонує мандрівникам місця за ціною близько 25 євро за ніч недалеко від таких туристичних місць, як «Чекпоінт Чарлі».

Оператор хостелу EGI погодився платити посольству близько 38 тисяч євро в місяць за оренду за угодою 2016 року. Цей потік доходів спонукав уряд Німеччини спробувати закрити хостел.

Чиновники при цьому послалися на директиву ЄС 2017 року, засновану на санкціях ООН щодо ядерної програми КНДР, як причину для припинення бізнесу у 2018 році.

Читайте також: У КНДР біля ядерного полігону стався землетрус

Але EGI звернулася до суду, щоб спробувати зберегти хостел, стверджуючи, що не платила орендну плату безпосередньо посольству з квітня 2017 року. Однак суд підтримав попереднє рішення про закриття об’єкту.