На Прикарпатті для велотуристів створять мережу байк-пойнтів

В Івано-Франківській області розпочали роботу над створенням Просторового плану розвитку транспортної велосипедної мережі.

Про це повідомляє Івано-Франківщина туристична.

«29 січня в облдержадміністрації відбулося перше засідання робочої групи зі сприяння реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Bike AcceNT: мережева співпраця для доступності велосипедів». На засіданні заслухано стан і подальші кроки реалізації заходів проєкту, зокрема ініціативу розробки Просторового плану розвитку транспортної велосипедної мережі Івано-Франківської області у статусі містобудівного документу», - йдеться в повідомленні.

Просторовий план має стати доповненням до схеми планування території Івано-Франківської області.

Читайте також: Стартувало ознакування гастротуристичного маршруту Української Бессарабії

В межах проєкту «Bike AcceNT: мережева співпраця для доступності велосипедів» в області заплановано створити 5 велосипедних центрів (байк-пойнтів), які складатимуться з відпочинкової зони для велосипедистів, доповненої інформацією про туристичні можливості території, пункту технічного обслуговування велосипедів.

Основна мета проєкту – покращити доступність словацько-українського транскордонного регіону для велосипедистів, створивши передумови для транскордонної мобільності та підвищення обізнаності про важливість велосипедів як екологічно чистого та кліматично безпечного транспорту.

Проєкт виконується в межах Програми транскордонного співробітництва ЄІС «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» 2014-2020 за співфінансування Європейського Союзу.