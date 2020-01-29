Ужгород кличе пофестивалити з медовухою

В обласному центрі Закарпаття 7-9 лютого відбудеться "Медовуха фест".

Про це повідомляє пресслужба Ужгородської міськради.

"Уже традиційний "Медовуха фест" відбудеться в Ужгороді 7-9 лютого в історико-культурному центрі "Совине гніздо", – йдеться в повідомленні.

За словами організатора фестивалю, керівника Асоціації пасічників Закарпаття Володимира Ляха, очікується участь близько трьох десятків медоробів.

На заході буде представлено найрізноманітніший мед, продукти бджільництва, медові алкогольні та інші напої, а також вина, сири, сувеніри та страви закарпатської кухні.

Крім того, діятиме фотозона, виступатимуть закарпатські вокальні колективи.