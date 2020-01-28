АМКУ відкрив справу щодо 10 туроператорів через недобросовісну конкуренцію

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) виявило ознаки порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції в діях 10 туристичних операторів України.

Про це повідомляє пресслужба Київського обласного територіального відділення АМКУ.

"За результатами проведеного дослідження Відділенням встановлено, що ТОВ "Пегас Туристик" (Pegas Touristik), ТОВ "Тез Тур" (Tez Tour), ТОВ "Джоін Ап! " (Join UP!), ТОВ "Корал Тревел" (Coral Travel), ТОВ "Тревел Профешнл Груп" (TPG), ТОВ "Туристична компанія "Анекс Тур" (Anex Tour), ТОВ "ТТВК" (TUI), ТОВ "Музенідіс тревел Україна" (Mouzenidis Travel), ТОВ "Компас Україна" (Kompas Touroperator), ТОВ "Альф туристичний оператор" (Alf) розміщують на власних вебсайтах неточну інформацію про вартість надання туристичного продукту", - йдеться у повідомленні.

У комітеті уточнили, що такі туроператори використовують власний валютний курс та, в окремих випадках, не зазначають вартості надання таких послуг у гривнях.

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"Наведені дії містять ознаки порушення, передбаченого статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, а саме: повідомлення вищевказаними туроператорами невизначеному колу осіб неточних відомостей про вартість надання туристичного продукту, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, що може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) послуг цих суб'єктів господарювання", - підкреслили у пресслужбі.

Зазначається, що у зв’язку з результатами дослідження 28 січня адмінколегія Київського обласного тервідділення АМКУ розпочала розгляд відповідної справи.