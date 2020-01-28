Вінницю та курортний Бургас з'єднає прямий авіарейс

З Вінниці з 7 червня можна буде дістатися до болгарського курорту Бургас прямим авіарейсом.

Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Вінниця».

«Українська авіакомпанія «Роза вітрів» спільно з туроператором «Компас» відкриє новий напрямок на літній сезон Вінниця - Бургас. Перший рейс авіакомпанія виконає 7 червня, а останній виліт цього сезону планується 13 вересня», - йдеться в повдіомленні.

Зазначається, що рейси виконуватимуться щонеділі. Тривалість польоту 1 година 30 хвилин. Час вильоту з Вінниці – 8:50, з Бургаса – 11:30.

Бургас – друге за розміром місто на Чорноморському узбережжі Болгарії. Місто є головним туристичним центром країни.