Маріуполь запропонує туристам екскурсію на сігвеях
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міськради.
"За результатами конкурсу мінігрантів сприяння розвитку туризму, культури та спорту програми "Громадський бюджет" за напрямком "Туризм" переможцями стали 6 проєктів. Вони будуть реалізовані в 2020 році. Всі проєкти – ініціативи активних жителів, які хочуть, щоб Маріуполь став ще більш привабливим для містян та цікавим для туристів. Один з проектів – унікальна екскурсія на сігвеях", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в межах цього проєкту планується створення нового екскурсійного маршруту історичною частиною міста, а також переформатування вже активних маршрутів для сігвеїв.
Крім екскурсій, автор проєкту також пропонує ознайомлювальні прогулянки реконструйованими міськими просторами. Так, учасники екскурсії зможуть побачити оновлену площу Свободи та парк ім. Гурова.