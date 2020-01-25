Маріуполь запропонує туристам екскурсію на сігвеях

У місті Маріуполь, що на Донеччині, облаштують новий туристичний маршрут для екскурсій на сігвеях.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міськради.

"За результатами конкурсу мінігрантів сприяння розвитку туризму, культури та спорту програми "Громадський бюджет" за напрямком "Туризм" переможцями стали 6 проєктів. Вони будуть реалізовані в 2020 році. Всі проєкти – ініціативи активних жителів, які хочуть, щоб Маріуполь став ще більш привабливим для містян та цікавим для туристів. Один з проектів – унікальна екскурсія на сігвеях", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах цього проєкту планується створення нового екскурсійного маршруту історичною частиною міста, а також переформатування вже активних маршрутів для сігвеїв.

Крім екскурсій, автор проєкту також пропонує ознайомлювальні прогулянки реконструйованими міськими просторами. Так, учасники екскурсії зможуть побачити оновлену площу Свободи та парк ім. Гурова.