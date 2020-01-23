Туристичний логотип Житомирщини можуть змінити

Туристичний логотип Житомирської області, з яким виготовлена сувенірна продукція, можуть змінити, якщо знайдуться нові цікаві пропозиції.

Про це під час пресконференції розповів директор Житомирського обласного туристичного інформаційного центру Василь Кравчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі цей логотип буде використовуватися на офіційних засадах принаймні найближчі пів року, допоки в нас проходитиме туристична виставка ZT-EXPO. Якщо будуть пропозиції, варті уваги, що не містять плагіату, і які ми можемо використовувати офіційно, ми будемо їх розглядати і можемо змінити логотип. Як відомо, бренд живе пів року», – наголосив Кравчук.

За його словами, Житомирщина наразі використовуватиме цей туристичний логотип, оскільки поки немає логотипу області чи іншого туристичного.

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Він зауважив, що логотип обрали з-поміж 23 пропозицій на конкурсі в грудні 2018 року. Основними вимогами до нього були простота, впізнаваність, унікальність і відсутність плагіату. Дизайнери розробили його безкоштовно.

Логотип, опублікований на сторінці у Facebook Житомирського обласного туристичного інформаційного центру, викликав шквал критики серед користувачів соцмереж через його дизайн.

Як повідомляв Укрінформ,Житомирщина отримала туристичний логотип і вже виготовлено першу партію сувенірної продукції з ним.