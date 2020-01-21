КНДР тимчасово заборонила в’їзд туристам через новий коронавірус – ЗМІ

Уряд Північної Кореї ухвалив рішення тимчасово призупинити в’їзд іноземних туристів у зв'язку з поширенням у Китаї нового типу пневмонії, яку спричиняє коронавірус 2019 nCoV.

Про це повідомляє NK News із посиланням на китайське туристичне агентство Young Pioneer Tours (YPT), яке організує поїздки до КНДР.

"Нам повідомили, що всім іноземним туристам буде тимчасово заборонено в’їжджати до Північної Кореї, поки не стане зрозуміло, що коронавірус під контролем", - розповів менеджер з YPT.

Ці обмеження наберуть чинності в середу, 22 січня.

Нині більшість іноземців, які відвідують КНДР, прибуває з Китаю.

Як повідомлялося, вже шестеро людей померли в Китаї внаслідок зараження новим видом вірусу, а кількість пацієнтів із новим коронавірусом зросла до 291 особи.

Випадки зараження вірусом вже зафіксували в Таїланді, Японії та Південній Кореї.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проведе в середу, 22 січня, термінове засідання, присвячене загрозі, яку становить новий коронавірус, уперше зафіксований у Китаї.

Фото: NK News