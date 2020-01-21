Британці назвали український курорт одним із найкращих бюджетних спа-напрямків

Місто-курорт Трускавець, що на Львівщині, потрапило до переліку найкращих напрямків для оздоровчого відпочинку за лояльними цінами в Східній Європі, складеного The Guardian.

Про це йдеться на сайті британського видання.

"Переваги Трускавця вперше описав польський лікар у 1578 році (Войцех Очко – ред.). Трускавець – один із небагатьох курортів, який спонукає відвідувачів пити тамтешні води. Навіть сучасні спа-комплекси на кшталт Chale Graal пропонують такі стародавні методи лікування, як спелеотерапія (перебування в соляній печері) та гірудотерапія (лікування п'явками). Також тут пропонують сучасні методи лікування, як-от комп’ютерне витягування хребта", – зазначається в повідомленні.

Окрім Трускавця, до списку The Guardian увійшли курорти Цепліце (Польща), Карлова Студанка (Чехія), санаторій "Озерний" (Білорусь), Беїле Херкулане (Румунія), Бюкфюрдо (Угорщина), Баніште (Македонія), Дудінце (Словаччина), Істарске Топліце (Хорватія) та Атомска Баня (Сербія).