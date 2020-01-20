На популярних іспанських островах боротимуться з алкогольним туризмом

Іспанські Балеарські острови ухвалили закон, який забороняє барні тури та "щасливі години" на популярних серед туристів Ібіці та Мальорці.

Обмеження діятимуть на пляжі Плая-де-Пальма та курорті Магалуф на Мальорці, а також у місті Сан-Антоніо на Ібіці, повідомляє BBC.

Зокрема, забороняється реклама барних турів (pub crawls) та проведення так званих "щасливих годин", коли алкоголь продається за акційними цінами. Магазини, що продають алкогольні напої, мають бути зачинені з 21:30 до 8:00, а автомати для продажу алкоголю взагалі забороняються. Човни для вечірок не мають права рекламувати себе в трьох зазначених локаціях, а також брати на борт чи висаджувати туристів.

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Крім того, відтепер туристи, яких спіймають під час так званого "балконінгу" (стрибків із балконів своїх готелів у басейни), можуть бути притягнені до відповідальності.

За порушення нового закону місцевому бізнесу загрожує штраф до 600 тисяч євро або припинення діяльності на строк до трьох років.

Фото: ibizagocar.com