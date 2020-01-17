У Карпатах на фестивалі моржів обіцяють йорданську воду й коляду

На буковельському озері, що в Івано-Франківській області , 19 січня, на Водохреще, відбудеться 8-й фестиваль моржів.

Про це повідомляє ГК «Буковель».

«19 січня на малому буковельському озері відбудеться 8-й фестиваль моржів із нагоди свята», - йдеться в повідомленні.

За їхньою інформацією, усі, хто прийде на святкування, зможуть набрати освяченої йорданської води зі спеціально підготованих чанів та відчути її оновлювальну й очищувальну дію.

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Зігрівати сміливців обіцяють не лише гарячими напоями на Буковельському ярмарку, але й колядою, яку готують фольклорні колективи Прикарпаття.

Буковель — найбільший гірськолижний курорт України, розташований неподалік села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель, на висоті 920 метрів над рівнем моря.