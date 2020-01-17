У музеї "Становлення української нації" влаштують тематичні екскурсії

Музей "Становлення української нації" у Києві оголосив акцію "Вікенд у музеї: тематичні та оглядові екскурсії", що триватиме до кінця лютого.

Як повідомляється на сторінці події в Facebook, щосуботи, щонеділі та у святкові дні в музеї проводитимуть цікаві екскурсії з відомими істориками та професійними екскурсоводами.

"Культурний відпочинок – це вікенди у нашому музеї. Подорожуйте крізь століття власною історією в захопливому форматі зі своєю родиною, друзями, колегами... Відкривайте, відпочивайте, наповнюйтесь емоціями, пізнаючи цікаву історію рідної країни. А світлини, селфі з видатними українцями залишаться яскравим пам’ятним сувеніром на сторінках ваших соціальних мереж", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Національна оперета влаштує масштабний театральний інтерактив

Зокрема, екскурсовод Алла Бондаренко 18 січня та 16 лютого о 13:00 запрошує на тематичну екскурсію "Кохання великих українців" тривалістю 1 година 45 хвилин. Науковий керівник музею, доктор історичних наук Михайло Відейко 25 січня та 15 лютого о 14:00 проведе авторську екскурсію "Від Трипілля до Руського Королівства" тривалістю 1 година. А 26 січня та 23 лютого о 14:00 доктор історичних наук, головний консультант музею Тарас Чухліб влаштує екскурсію "Морський флот Петра Сагайдачного. Походи на Чорне море" тривалістю дві години.

Вартість тематичних екскурсій становить 100 гривень (вхідний квиток оплачується окремо).

Крім того, що вихідних проводяться оглядові екскурсії о 10:00, 14:00 та 17:00 (група від п'яти осіб) вартістю 60 гривень для дорослих і 40 гривень для дітей. Тривалість – 45-60 хвилин. На всіх, хто завітає на ранкову та вечірню екскурсію о 10:00 та 17:00, чекає бонус -20% на всі категорії вхідних квитків.