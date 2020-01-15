Названо найпопулярніші серед туристів атракції

Туристичний ресурс TripAdvisor опублікував рейтинг найпопулярніших серед мандрівників визначних пам'яток світу в 2019-му. Другий рік поспіль лідером став римський Колізей.

На другому та третьому місцях списку, сформованого на основі аналізу інформації про бронювання туристами квитків і турів для відвідування атракцій, опинилися паризький Лувр і музеї Ватикану відповідно.

Крім європейських пам'яток, які переважають у першій десятці, в 2019 році до списку на додаток до статуї Свободи в Нью-Йорку увійшли дві нові американські дестинації: Французький квартал Нового Орлеана й оглядовий майданчик Skydeck у Вілліс-тауер у Чикаго.

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Топ-10 популярних атракцій світу-2019 має такий вигляд:

1. Колізей (Рим, Італія).

2. Лувр (Париж, Франція).

3. Музеї Ватикану (Рим, Італія).

4. Статуя Свободи (Нью-Йорк, США).

5. Ейфелева вежа (Париж, Франція).

6. Храм Святого Сімейства (Барселона, Іспанія).

7. Французький квартал (Новий Орлеан, США).

8. Будинок Анни Франк (Амстердам, Нідерланди).

9. Оглядовий майданчик Skydeck (Чикаго, США).

10. Площа Сан-Марко (Венеція, Італія).