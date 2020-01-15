У Дрогобичі визначилися з приміщенням майбутнього центру Франка

У Дрогобичі планують передати на баланс відділу культури та мистецтв міськради будівлю вечірньої школи на вулиці Івана Франка, 14, щоб облаштувати там культурно-освітній центр імені Івана Франка.

Відповідні проєкти рішень, підготовлені робочою групою, подадуть на розгляд сесії Дрогобицької міської ради 16 січня, повідомляє пресслужба ДМР.

Ініціатори створення культурно-освітнього центру пропонують на першому поверсі облаштувати галерею та музей сучасного мистецтва. На другому – бібліотеку, зокрема й австрійську. Тобто перший поверх має бути мистецьким простором, а другий – науково-освітнім.

Також учасники робочої групи передбачають наповнення комплексу мистецькими матеріалами, зокрема й про Івана Франка. Окрім автентичних речей, хочуть облаштувати й інтерактивний простір. Тож у культурно-освітньому центрі будуть проводити різноманітні мистецькі заходи за участю місцевих та іноземних митців.

Зазначається, що потенціал будівлі – набагато ширший, однак для його реалізації потрібно провести низку ремонтних робіт. Залучати кошти на облаштування планують шляхом участі у конкурсах та проєктах.

Наразі будівля вечірньої школи, розташована на вулиці Івана Франка, 14, є власністю Дрогобицької міської ради та перебуває на балансі відділу освіти ДМР. Саму ж вечірню школу планують розташувати на базі ліцею №3.

Фото: drohobych-rada.gov.ua