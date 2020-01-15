Туристам пропонують оселитися в іспанському замку та врятувати принцесу

Туристам пропонують оселитися в іспанському замку та врятувати принцесу

Укрінформ
В іспанській провінції Жирона середньовічний замок Castell de Llaés, зведений в X столітті, здають на Airbnb.

Як пише Turist, в ньому може розміститися до 16 гостей одночасно. За одну ніч туристам доведеться заплатити трохи більше 330 доларів. Загалом у замку вісім спалень, в яких стоять автентичні дерев'яні ліжка.

На території архітектурної пам'ятки є сад, колодязь і каплиця. На верхні кімнати багаж можна доставити за допомогою шківів з підйомними канатами.

За словами нинішнього власника Castell de Llaés, його апартаменти часто орендують для парубоцьких та дівич-вечорів. В інтер'єрі замку можна розіграти ув'язнення казкової принцеси.

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Господар також попереджає, що замок розташовано далеко від цивілізації: охочим заселитися спочатку треба буде дістатися до нього пішки від найближчої дороги, а також взяти з собою достатньо їжі, адже магазинів поблизу теж немає.

Фото: Castell de Llaés

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