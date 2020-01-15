Туристам пропонують оселитися в іспанському замку та врятувати принцесу
Укрінформ
В іспанській провінції Жирона середньовічний замок Castell de Llaés, зведений в X столітті, здають на Airbnb.
Як пише Turist, в ньому може розміститися до 16 гостей одночасно. За одну ніч туристам доведеться заплатити трохи більше 330 доларів. Загалом у замку вісім спалень, в яких стоять автентичні дерев'яні ліжка.
Господар також попереджає, що замок розташовано далеко від цивілізації: охочим заселитися спочатку треба буде дістатися до нього пішки від найближчої дороги, а також взяти з собою достатньо їжі, адже магазинів поблизу теж немає.
Фото: Castell de Llaés