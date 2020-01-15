Туристам пропонують оселитися в іспанському замку та врятувати принцесу

На території архітектурної пам'ятки є сад, колодязь і каплиця. На верхні кімнати багаж можна доставити за допомогою шківів з підйомними канатами.

За словами нинішнього власника Castell de Llaés, його апартаменти часто орендують для парубоцьких та дівич-вечорів. В інтер'єрі замку можна розіграти ув'язнення казкової принцеси.