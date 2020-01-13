Південноафриканський нацпарк бореться з геотегами на фото туристів

У Національному парку Крюгера – найстарішому в ПАР – просять відвідувачів не ставити геопозначки на фотографіях, які вони викладають звідси в соцмережі.

Місцеве керівництво впевнене, що геотеги допомагають браконьєрам вистежувати слонів і носорогів, пише 34travel.

"Я думаю, люди були б шоковані, якби дізналися, що їхні поради щодо спостереження за тваринами використовують браконьєри", - заявив представник нацпарку Айк Фахала.

Зараз у нацпарку просто попереджають учасників сафарі про сумні наслідки постингу в соціальних мережах, однак у майбутньому адміністрація парку Крюгера планує знайти технічне вирішення проблеми.

"Ми спілкуємося з експертами, щоб зрозуміти, що можна зробити для приборкання безвідповідальної поведінки. Рішенням може стати "глушіння" телефонного сигналу взагалі. А поки ми закликаємо людей не поспішати, насолоджуватися краєвидом, тишею й спокоєм, не дістаючи свої телефони", - розповів Фахала.

За перше півріччя 2019-го браконьєри вбили в нацпарку Крюгера 190 носорогів, а роком раніше вони занапастили рекордну кількість слонів – 71. Загалом з 2006 до 2019 рік у Південній Африці правопорушники позбавили життя 8889 носорогів.

Фото: www.krugerpark.co.za