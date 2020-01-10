На Одещині планують створити туристичну раду

Для розвитку туризму в Одеській області вирішили сформувати відповідну галузеву раду.

Про це йшлося під час засідання ініціативної робочої групи зі створення "Туристичної ради Одеської області", повідомляє пресслужба Одеської ОДА.

"Мета створення робочої групи "Туристична рада Одеської області" полягає в формуванні постійно діючого консультативно-дорадчого майданчика. Завдяки цьому органу розвиток туризму та туристичної інфраструктури на території Одеської області збільшиться", – йдеться в повідомленні.

До складу робочої групи можуть входити фахівці у сфері туризму, представники туристичного бізнесу, громадськості, науки та органів влади.

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Зазначається, що учасники зустрічі обговорили низку проблемних питань у галузі розвитку туризму.

За результатами проведеного заходу було вирішено створити фокус-групи за напрямками туризму. Учасники мають надати пропозиції управлінню туризму, рекреації та курортів Одеської ОДА щодо розвитку галузі й вирішення проблемних питань в туристичній індустрії.