Житомирський музей запрошує зробити селфі з експонатом

Житомирський обласний краєзнавчий музей запрошує всіх охочих зробити селфі з улюбленим експонатом та приєднатися до міжнародного флешмобу.

Про це йдеться на сторінці закладу в Facebook.

«Цьогоріч наш музей вже вчетверте бере участь у Міжнародному флешмобі #MuseumSelfieDay! 18 січня з 10:00 до 17:15 приходь у краєзнавчий або в одну з наших філій, безкоштовно роби селфі з улюбленим експонатом, розміщуй фото на сторінці у Facebook чи Twitter, додавши теги #MuseumSelfie #kraeznavchiyztmuseum», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що авторів найоригінальніших світлин із музейними експонатами оголосять 23 січня.

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Нагадаємо, Міжнародний флешмоб музейних селфі започатковано європейським проєктом Culture Themes у 2014 році. День селфі дає можливість усім охочим долучитися до прекрасного, провести свою персональну екскурсію, показати себе в ролі моделі та гіда водночас, сфотографуватися поруч із улюбленим експонатом та опублікувати світлину в Facebook, Twitter чи Instagram із гештегом #MuseumSelfie та тегом того музею, де ви робите фото.