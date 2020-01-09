В Еміратах відкрилося "Королівство селфі"

Музей під назвою The Selfie Kingdom ("Королівство селфі") почав працювати в Дубаї.

Приміщення складається з 15 оригінально оформлених кімнат із правильним освітленням, в яких можна зробити креативні фотографії на смартфон, пише The National.

У музеї обіцяють, що інтер'єр кімнат оновлюватимуть кожні кілька місяців. Також у приміщенні плануються виставки художників, проводитимуться різні арт-заходи й тематичні вечірки.

Читайте також: В ОАЕ туристам пропонують знайти вихід із величезного лабіринту

До кінця лютого діє спеціальна ціна на вхідний квиток – 55 дирхам (362 грн) на годину для дорослого (звичайна ціна – 65 дирхам). Вхід для дітей у віці від 3 до 12 років коштує 45 дирхам (296 грн) на годину. Також можна замовити послуги професійного фотографа за 750 дирхам (4 930 грн) на годину.

Музей працює щодня з 11:00 до 20:00.

Фото: The Selfie Kingdom