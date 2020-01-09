Дніпровський музей запрошує зробити селфі з дзеркалами
Про це повідомляє пресслужба музею.
"З 17 по 19 січня наш музей вшосте бере участь в акції MuseumSelfiDay. Протягом трьох днів відвідувачі матимуть нагоду, прийшовши до музею з 10.00 до 16.30, зробити цікаве селфі разом з дзеркалами, які будуть розставлені в залах", – йдеться в повідомленні.
Організатори акції зазначили, що єдина умова – робити селфі потрібно буде без використання спалаху.
Відвідувачі музею, які захочуть долучитися до акції, матимуть опублікувати селфі з хештегом #MuseumSelfiDay та #dnipromuseum під дописом музею в Facebook. Переможця визначать 20 січня шляхом випадкового вибору за допомогою random.org. Головний приз – квиток на загальноєвропейську акцію "Ніч музеїв", також організатори обіцяють і заохочувальні призи.
Вартість вхідного квитка до Дніпропетровського національного історичного музею ім. Дмитра Яворницького становить 10 грн – для дітей та студентів і 50 грн – для дорослих.
Варто зазначити, що цьогоріч всесвітній флешмоб до Міжнародного дня музейних селфі пройде вже у 18-й раз.