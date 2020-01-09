Дніпровський музей запрошує зробити селфі з дзеркалами

У Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Дмитра Яворницького впродовж трьох днів триватиме конкурс на найкраще селфі серед дзеркал.

Про це повідомляє пресслужба музею.

"З 17 по 19 січня наш музей вшосте бере участь в акції MuseumSelfiDay. Протягом трьох днів відвідувачі матимуть нагоду, прийшовши до музею з 10.00 до 16.30, зробити цікаве селфі разом з дзеркалами, які будуть розставлені в залах", – йдеться в повідомленні.

Організатори акції зазначили, що єдина умова – робити селфі потрібно буде без використання спалаху.

Відвідувачі музею, які захочуть долучитися до акції, матимуть опублікувати селфі з хештегом #MuseumSelfiDay та #dnipromuseum під дописом музею в Facebook. Переможця визначать 20 січня шляхом випадкового вибору за допомогою random.org. Головний приз – квиток на загальноєвропейську акцію "Ніч музеїв", також організатори обіцяють і заохочувальні призи.

Вартість вхідного квитка до Дніпропетровського національного історичного музею ім. Дмитра Яворницького становить 10 грн – для дітей та студентів і 50 грн – для дорослих.

Варто зазначити, що цьогоріч всесвітній флешмоб до Міжнародного дня музейних селфі пройде вже у 18-й раз.