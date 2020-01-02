Новий рік на Говерлі зустріли близько 20 туристів

На горі Говерла в Карпатах Новий рік зустріли близько двох десятків туристів.

Про це повідомив житель Умані Юрій Красновид, який теж зустрів там 2020-й, на своїй сторінці в Facebook.

«Цьогоріч близько 20 двинутих на мандрах туристів зустріли цей 2020 рік на 2061 метрах над рівнем моря. І серед них четверо уманчан», - зазначив Красновид.

Він зауважив, що таке сходження 31 грудня далось досить важко, бо сильний вітер валив людей з ніг. Втім, Говерла, як написав турист, таки пустила до себе в гості.

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Нагадаємо, Говерла - найвища вершина українських Карпат і найвища точка України (2061 м над рівнем моря). Розміщена в гірському масиві Чорногора, на межі Яремчанської міськради Івано-Франківської області та Рахівського району Закарпатської області, за 17 кілометрів від кордону з Румунією.