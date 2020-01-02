Івано-Франківськ готується до "Коляди на Майзлях"

В Івано-Франківську впродовж п’яти днів, 8-12 січня, на двох локаціях триватиме ХІ Міжнародний різдвяний фестиваль "Коляда на Майзлях".

Про це повідомляє Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

"Концертні виступи учасників та гостей ХІ Різдвяного фестивалю “Коляда на Майзлях” відбуватимуться у церкві Царя Христа монастиря оо. Василіян УГКЦ та на Вічевому майдані 9-11 січня, а галаконцерт відбудеться 12 січня 2020 року о 16.00 год", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що урочисте відкриття чергового фестивалю відбудеться 8 січня після Архієрейської Літургії, яка розпочнеться о 12:00 у храмі Царя Христа і очолить її Архієпископ та Митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин за участю колективів парафії та гостей фестивалю.

Як зауважили в ОДА, фестиваль "Коляда на Майзлях" проводять для відродження багатогранної духовної спадщини краю в часі святкування Різдва Христового; відновлення, збереження та поширення різдвяних традицій, коляд, щедрівок; розвитку духовного вокально-хорового мистецтва; обміну творчими досягненнями мистецьких колективів.