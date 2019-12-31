Цьогоріч Туреччину відвідали понад півтора мільйона українців

Цього року Туреччину відвідали 1 мільйон 560 тисяч українців.

Про це поінформувало міністерство культури й туризму Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У період з січня по листопад цього року кількість туристів з України, які відвідали Туреччину, зросла до 1 млн 560 тис. осіб.

1 млн 380 тис. українців відвідали Туреччину у 2018 році.

Як повідомили у мінкультури Туреччини, цього року країну відвідали 42,91 млн іноземних туристів. Цей показник перевищує минулорічний на 14%. Очікується, що кількість українців, які відвідають Туреччину в 2020 році, становитиме від 1 млн 684 тис. до 1 млн 710 тис.