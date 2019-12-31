Австрійські авіалінії запровадили річний проїзний з фіксованою ціною

Авіакомпанія "Австрійські авіалінії" (Austrian Airlines) почала продавати своєрідний авіаційний проїзний на рік, який дозволяє здійснити 10 рейсів Європою з та до Відня за фіксованою ціною.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"Відтепер Austrian Airlines пропонує новий продукт для кожного, хто часто та залюбки подорожує. Проїзний квиток (Flight Pass) поширюється на 10 рейсів Європою з відправкою з Відня. Подорожуючі можуть обрати з варіантів: Europe Pass дозволяє пасажирам відкривати різноманіття Європи. City Pass – ідеальний для пасажирів, які регулярно їздять в якесь європейське місто", - заявили в австрійській авіакомпанії.

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Проїзний першого типу Europe Pass дає можливість пасажирам подорожувати з Відня до будь-якого з 60 місць призначення, куди літають лайнери Austrian Airlines. Він коштує від 799 євро (від 79,90 євро за політ). З Europe Pass можна зробити максимум дві поїздки "туди і назад" до одного й того ж самого міста.

Проїзний другого типу City Pass передбачає польоти між Віднем та одним визначеним європейським містом. Його ціна – 499 євро (49,90 євро за політ).

Як у першому, так і в другому випадку проїзний передбачає 10 перельотів – або 10 квитків в одному напрямку, або ж 5 квитків "туди і назад".

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Замовити річні проїзні вже можна сайті Austrian Airlines. Ціна проїзного варіюватиметься залежно від його конфігурації. Так, найдешевший передбачатиме перельоти в "не піковий час" (не на Різдвяні та Великодні свята) та з бронюванням за 60 днів до вильоту. Інші, дорожчі варіанти передбачатимуть можливість польотів і на Різдво та Великдень, бронювання за 21 та 7 днів.

Як Europe Pass, так і City Pass передбачають переліт економ-класом та лише з ручним багажем.

Austrian Airlines здійснює регулярні рейси з Відня до чотирьох міст в Україні: Львів, Одеса, Дніпропетровськ та Київ.

Фото: avianews.com