У Вінниці відбудеться туристичний хакатон

У Вінниці в січні проведуть туристичний хакатон «TourMIX: заміксуй туризм у Вінниці».

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«16-17 січня відбудеться туристичний хакатон «TourMIX: заміксуй туризм у Вінниці». Туристичні оператори, представники сфери гостинності, музейники, гіди, історики, маркетологи та інші зацікавлені зберуться разом, щоб напрацювати унікальні туристичні продукти та проєктні ідеї для включення у майбутню Стратегію розвитку туризму Вінниці 2030», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що участь у хакатоні візьмуть туристичні оператори й фірми, ресторатори, готельєри та власники подієвих просторів, а також реконструктори. Запрошено до участі й контент-менеджерів, копірайтерів, дизайнерів, а ще митців, культурних менеджерів тощо.

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Учасники хакатону розроблять унікальні туристичні продукти, які мають відповідати наявним викликам туристичної галузі м. Вінниця. Це можуть бути тури, фестивалі, форуми, конференції у Вінниці та околицях, які команда готова реалізовувати самостійно або у партнерстві з органами місцевого самоврядування. Головна вимога до проєктів – їхня інноваційність, а також створення нових локацій, об’єктів, закладів, форматів та подій, яких у Вінниці, а в ідеалі й у країні, ще немає.

Командам-учасницям пропонується розробити унікальні туристичні продукти у таких різновидах туризму: міліарний, медичний, гастрономічний, ностальгійний, подієвий, екологічний та MICE.