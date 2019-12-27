Австралія запустила туристичну кампанію для втомлених від Brexit британців

Агенція з розвитку туризму Австралії презентувала масштабну рекламну кампанію, в якій закликає приїжджати до країни британців, які втомилися від Brexit.

Відео під назвою Matesong ("Пісня приятелів" - ред.) розміщено на офіційному YouTube-каналі Australia.

У ролику знялися відома австралійська попспівачка Кайлі Міноуґ та комік Адам Гілс. Вони співають про переваги Австралії як місця відпочинку: адже там є милі сумчасті тварини та люди, які розмовляють такою ж мовою.

На те, що цільова аудиторія ролика — це британці, вказують численні слова пісні: зокрема, там співається, що "Торгівельні угоди — це жах якийсь. / О, дивіться — кенгуру маленький он з’явивсь! / І це те, що треба вам".

Це тонкий натяк щодо необхідності укладання британцями нової торговельної угоди з ЄС після 31 січня 2020 року.

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Як повідомлялося, вихід Британії з ЄС переносили вже кілька разів, щоб країна могла погодити угоду з Брюсселем та уникнути "жорсткого" Brexit. Останньою датою закінчення терміну виходу Великої Британії з ЄС наразі є 31 січня 2020 року.