Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста зі США

Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста зі США

Укрінформ
Рятувальники надають допомогу туристу зі США, який заблукав у горах Карпат.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

"О 15:15 рятувальники знайшли іноземного туриста в задовільному стані та здійснюють його супровід з гори Говерла", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Карпати засипле снігом

Як повідомлялося, 24 грудня о 12:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від громадянина США про те, що він вранці вирушив зі спортивної бази "Заросляк" на Говерлу "зеленим маршрутом" та втратив орієнтування.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-