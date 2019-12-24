Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста зі США

Рятувальники надають допомогу туристу зі США, який заблукав у горах Карпат.

Про це повідомляє Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

"О 15:15 рятувальники знайшли іноземного туриста в задовільному стані та здійснюють його супровід з гори Говерла", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Карпати засипле снігом

Як повідомлялося, 24 грудня о 12:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від громадянина США про те, що він вранці вирушив зі спортивної бази "Заросляк" на Говерлу "зеленим маршрутом" та втратив орієнтування.