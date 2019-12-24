Вінницький «звіринець» на мосту поповнила родина курей

У Вінниці селфізону Київського мосту поповнила скульптурна композиція з бронзи - півень з куркою та курчата.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов на своїй сторінці в Facebook.

«Коли зустрічаюсь з маленькими вінничанами, часто чую, що дуже подобаються фігурки на Київському мосту. Якось запитав: кого б вони хотіли побачити ще? Сказали, що курчаток. Побажання виконано: до того ж, курчата не самі - тут уся пташина родина», - написав Моргунов.

Як повідомляв Укрінформ, на перилах Київського мосту через Південний Буг у Вінниці утворився справжній «звіринець» із бронзових фігурок. Раніше там вже встановили невеликі скульптури котів, які полюють на горобців, а також родину гусей та пару голубів. А в переддень Святого Миколая популярну селфізону поповнила сімейка єнотів, які «видряпалися» на перила.

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Фігурки на перилах мосту неодноразово ставали об’єктами вандалізму, але їх щоразу відновлюють і поповнюють новими об’єктами.

Фото: Сергій Моргунов/Facebook