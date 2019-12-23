У Латвії висадиться "льодовий десант" супергероїв

У латвійському місті Єлгава з 7 до 9 лютого 2020 року відбудеться 22-й Міжнародний фестиваль льодових скульптур.

Про свою участь у заході заявили 30 професійних скульпторів із семи країн, зокрема й України, повідомляє BNN.

"Мрія про суперздатності, поява нових супергероїв, героїзм у звичайному житті й на сторінках історії – за неповний тиждень створять 45 льодових скульптур, об'єднаних темою фестивалю – супергерої", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на участь у фесті було подано ескізи 111 індивідуальних і понад 50 командних заявок з 18 країн світу. Цього разу процес відбору був особливо складним, оскільки оцінювалася не лише ідея, а й досвід художника, потенціал і відповідність надісланого ескізу темі.

У пошуку нових ідей, рішень і художників журі обрало авторів 30 найкращих робіт, які вже в лютому продемонструють свої навички на конкурсі льодових скульптур в Єлгаві.

"Тему супергероїв художники інтерпретують по-різному. Для одних – це зображення усім відомих голлівудських зірок або історичні народні герої, а для інших – прості люди, яких ми не завжди оцінюємо гідно. Таке різне бачення дасть змогу відвідувачам фестивалю не лише ознайомитися з унікальними роботами, але також спонукатиме задуматися, чому автор зобразив супергероя саме так", - зазначає видання.

Загалом створять 45 конкурсних скульптур – 30 малих (індивідуальних) і 15 великих (командних).

Оглянути творіння можна буде з 7 до 9 лютого на острові Паста, на бульварі Я. Чаксте і вперше в концертній залі просто неба Mītava. Всі три дні фестиваль супроводжуватиметься великою культурною програмою.