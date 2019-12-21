У Львові встановлюють інтерактивну різдвяну шопку

У Львові встановлюють інтерактивну різдвяну шопку

Укрінформ
У місті Лева перед входом до Ратуші почали монтувати різдвяну шопку.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

“На площі Ринок перед входом у міську раду почали монтувати авторську інтерактивну різдвяну шопку. Сценка шопки складається з п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі. Їх розмальовували місцеві діти. А вже у вівторок, 24 грудня, відбудеться урочисте відкриття шопки за участі львівського муніципального хору «Гомін» та театру «Слово і голос», - йдеться в повідомленні.

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Як розповіла артдиректорка компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх, інсталяція з фігурами біблійних персонажів, де зображена сцена народження Ісуса Христа, — одна з найпопулярніших різдвяних традицій у Європі.

Авторську інтерактивну шопку виготовив скульптор Антон Лубій. Усі охочі зможуть зайти всередину, роздивитися чи зробити фото. Інсталяція буде на площі Ринок до свята Водохреща.

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