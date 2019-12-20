Туреччину цьогоріч відвідали понад 1,5 мільйона туристів з України

Кількість туристів з України, які відвідують Туреччину, продовжує зростати: цьогоріч країну для відпочинку обрали 1 мільйон 560 тисяч українців у порівнянні з 1 мільйоном 380 тисячами минулого року.

Такі дані оприлюднив Надзвичайний і Повноважний Посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере, повідомляє видання Turizm Gündcel.

"1 мільйон 380 тисяч українців відвідали Туреччину у 2018 році, в 2019-му цей показник досяг 1 мільйона 560 тисяч", – повідомив дипломат.

Він також вказав, що, за прогнозами, наступного року це число зросте на 8-10%. Так, очікується, що кількість українців, які відвідають Туреччину в 2020 році, становитиме від 1 млн 684 тисяч до 1 млн 710 тисяч.

За словами Ягмура Гюльдере, існує потенціал для збільшення кількості туристів з України завдяки розширенню послуг у різних сферах туризму.

Як відомо, Туреччина торік встановила рекорд у галузі туризму – країну відвідало майже 39,5 млн іноземних гостей, а доходи від туризму зросли на 12,3% – до 29,513 млрд доларів США. Цьогоріч за період із січня до вересня включно Туреччину відвідали понад 41 млн іноземних гостей, доходи в галузі туризму за цей період становили понад 26 млрд доларів.