В аеропорту Мінська встановили аерокапсулу

Аерокапсула з шумоізоляцією з'явилася в Національному аеропорту "Мінськ".

Як пише 34travel, в ній можна відпочити, посерфити в інтернеті, подивитися фільм або попрацювати. Меблі й освітлення в капсулі регулюються, а на комп'ютері завжди є розклад авіарейсів.

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Щоб скористатися аерокапсулою, потрібно підключитися до Wi-Fi мережі AeroCapsuleFree, зареєструватися через номер телефону, обрати потрібний час й сплатити за нього. Капсула відкриється через особистий кабінет користувача.

Компанія EnCata, яка встановила капсулу, планує розмістити подібні й в інших великих транспортних вузлах.

Фото: t.me/pureminsk