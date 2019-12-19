Укрзалізниця призначила на зимові свята вже 33 додаткові поїзди

На новорічно-різдвяні свята Укрзалізниця призначила 33 додаткові поїзди, додаткові рейси та подовжила маршрути.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Укрзалізниця вже призначила 33 додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята. Чотири графікові поїзди здійснять додаткові рейси, вісім — курсуватимуть за подовженими маршрутами. Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку. Загалом до зимових свят заплановано призначити 35 додаткових поїздів”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди: № 181/182 Київ — Львів, № 217/218 Київ — Львів, № 197/198 Київ — Ковель, № 295/296 Київ — Ковель, № 235/236 Київ — Ужгород, № 239/207 Київ — Ужгород, № 219/220 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці, № 263/264 Київ — Івано-Франківськ, № 249/250 Київ — Чернівці, № 245/246 Київ — Ворохта, № 221/222 Київ — Кам’янець-Подільський, № 233/234 Київ — Вінниця, № 202/201 Жмеринка — Київ, № 216/215 Жмеринка — Київ, № 248/247 Хмельницький — Київ, № 253/254 Київ — Хмельницький, № 213/214 Дніпро – Київ, № 215/216 Кривий Ріг – Київ, № 282/281 Київ —Новоолексіївка, № 161/162 Київ — Миколаїв, № 209/210 Київ — Одеса, № 223/224 Київ — Одеса, № 277/224 Київ — Одеса, № 205/206 Покровськ — Харків, № 242/241 Одеса — Дніпро — Харків, № 258/227 Одеса —Ужгород, № 168/168 Львів — Одеса, № 193/194 Івано-Франківськ — Львів, № 202/201 Львів — Ужгород, № 204/203 Львів — Дніпро, № 755/756 Київ — Львів, № 225/226 Київ — Львів, № 258/257 Київ — Дніпро.

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Призначені додаткові рейси для чотирьох поїздів: № 31/32 Київ — Рига, № 111/112 Харків — Львів, № 781/782/774 Черкаси — Київ — Шостка, № 797/798 Харків — Запоріжжя.

Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути восьми поїздів: № 72 Запоріжжя — Київ до Чопа, № 76/75 Кривий Ріг — Київ до Ужгорода, № 179/192 Дніпро — Київ до Львова, № 243/244 Івано-Франківськ — Київ до Дніпра, № 180/291 Львів — Київ до Дніпра, № 779/780 Суми — Київ до Вінниці, № 26/25 Одеса — Львів до Ужгорода, № 140/139 Лисичанськ — Дніпро до Херсона.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.