У Києві дитяча залізниця вперше влаштує зимові подорожі
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"19 грудня о 15:30 з нагоди Дня святого Миколая в Сирецькому парку Київська дитяча залізниця відкриє свій зимовий сезон навчально-виробничої практики. Вперше за всі роки існування столичної дитячої залізниці буде відкрито зимовий рух поїздів", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі охочі зможуть проїхатись залізничним кільцем від станції Київ-Пасажирський дитячий. До слова, вокзал Київ-Пасажирський дитячий є мінікопією Центрального залізничного вокзалу столиці.
На шляху прямування дитячого поїзда його пасажири побачать 27 стел з інформацією про обласні центри України, а також міста Київ та Севастополь, отримають довідкові та геральдичні відомості, а також дізнаються про місцеві пам’ятки.
А для шанувальників залізничної спадщини працюватиме музей історії Південно-Західної залізниці, який можуть відвідати всі охочі.
Дитяча залізниця працюватиме з 10:30 до 17:00 19, 21, 22 грудня, а з 25 грудня до 12 січня – щоденно.
Квиток на поїзд для дорослих коштує 100 грн, для дітей – 50 грн. Для дітей до 3 років проїзд безкоштовний. Вхід до музею історії Південно-Західної залізниці коштує 20 грн.