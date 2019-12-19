У Києві дитяча залізниця вперше влаштує зимові подорожі

Київська дитяча залізниця в Сирецькому парку 19 грудня з нагоди Дня святого Миколая вперше відкриє зимовий сезон.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"19 грудня о 15:30 з нагоди Дня святого Миколая в Сирецькому парку Київська дитяча залізниця відкриє свій зимовий сезон навчально-виробничої практики. Вперше за всі роки існування столичної дитячої залізниці буде відкрито зимовий рух поїздів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі охочі зможуть проїхатись залізничним кільцем від станції Київ-Пасажирський дитячий. До слова, вокзал Київ-Пасажирський дитячий є мінікопією Центрального залізничного вокзалу столиці.

На шляху прямування дитячого поїзда його пасажири побачать 27 стел з інформацією про обласні центри України, а також міста Київ та Севастополь, отримають довідкові та геральдичні відомості, а також дізнаються про місцеві пам’ятки.

А для шанувальників залізничної спадщини працюватиме музей історії Південно-Західної залізниці, який можуть відвідати всі охочі.

Дитяча залізниця працюватиме з 10:30 до 17:00 19, 21, 22 грудня, а з 25 грудня до 12 січня – щоденно.

Квиток на поїзд для дорослих коштує 100 грн, для дітей – 50 грн. Для дітей до 3 років проїзд безкоштовний. Вхід до музею історії Південно-Західної залізниці коштує 20 грн.