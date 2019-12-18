Запоріжжя похвалилося рекордною сумою надходжень туристичного збору

Бюджет Запоріжжя від початку року поповнився на понад два мільйони гривень туристичного збору.

Про це повідомляється на сторінці Туристично-інформаційного центру міста в Facebook.

"За підсумками 11 місяців 2019 року ми маємо надходження туристичного збору до міського бюджету 2 мільйони 330 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.

У турцентрі зазначили, що це найкращий показник для Запоріжжя за останні роки. Крім того, він перевищує розмір сплаченого туристичного збору в деяких інших обласних центрах України.