Запоріжжя похвалилося рекордною сумою надходжень туристичного збору

Запоріжжя похвалилося рекордною сумою надходжень туристичного збору

Укрінформ
Бюджет Запоріжжя від початку року поповнився на понад два мільйони гривень туристичного збору.

Про це повідомляється на сторінці Туристично-інформаційного центру міста в Facebook

"За підсумками 11 місяців 2019 року ми маємо надходження туристичного збору до міського бюджету 2 мільйони 330 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.

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У турцентрі зазначили, що це найкращий показник для Запоріжжя за останні роки. Крім того, він перевищує розмір сплаченого туристичного збору в деяких інших обласних центрах України.

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