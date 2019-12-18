Українців попереджають про можливі ускладнення перетину українсько-польського кордону

Громадяни України, які планують подорож до Польщі у період новорічних свят, мають зважати на можливі ускладнення під час перетину українсько-польського кордону.

Про це повідомляє пресслужба Генерального консульства України в Любліні.

"З урахуванням наближення святкового новорічного періоду та очікуваного різкого збільшення закордонних подорожей громадян України, Генконсульство України в Любліні попереджає про вірогідні ускладнення при перетині українсько-польського кордону, зокрема, у випадку поїздок автомобілем, автобусом, особливо, у період католицького Різдва, передноворічних вихідних", - йдеться у повідомленні.

З огляду на це у консульській установі порадили обирати інші види транспорту, зокрема літак чи потяг, заздалегідь планувати поїздки, а у зимовий період уникати піших подорожей, оскільки піший перехід "Шегині-Медика" зазвичай перевантажений.

У Генконсульстві також нагадали, що прикордонні служби Польщі під час в'їзду до країни перевіряють наявність полісів медичного страхування й коштів на перебування у Польщі (орієнтовно 500 злотих).

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українцям порадили звертатися на цілодобову гарячу лінію Генконсульства в Любліні 0048-784-138555.