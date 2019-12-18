У Непалі можуть змінити умови для сходження на Еверест

Уряд Непалу ініціює зміни в процесі видачі дозволів альпіністам на підняття на гору Еверест після одинадцяти трагічних випадків, що сталися протягом 2019 року.

Про це повідомляє U.S.News.

«Альпіністи мають представити докази того, що вони підіймалися щонайменше на один пік 6500 м в Непалі… Альпіністи мусять представити довідку про здоров’я… Гіди повинні мати трирічний досвід організації високогірних підйомів», - йдеться у пропозиціях уряду.

Ці позиції вже розкритикували експерти. Зокрема, на їхню думку, довідки про стан здоров’я легко підробити або знайти відповідного лікаря.

Крім того, багато провідників (шерпи), які самостійно проводять сходження на вершину, але не мають ліцензії на це, зможуть претендувати на цю роботу офіційно.

Як повідомлялося, під час весняного альпіністського сезону при сходженні на Еверест загинули 11 людей.