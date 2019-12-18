Додатковий Інтерсіті+ курсуватиме між Києвом і Львовом на свята

Напередодні та під час новорічно-різдвяних свят між Києвом і Львовом курсуватиме додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Для забезпечення перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят призначено додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755/756 Київ – Львів – Київ відправленням зі Львова 27, 28, 29 грудня та 3, 4, 7 січня, з Києва 28, 29, 30 грудня та 4, 5, 8 січня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755 вирушить із Києва о 00:15 та прибуде до Львова о 05:47 із зупинкою на станції Коростень (01:47-01:48). У зворотному напрямку зі Львова поїзд № 756 вирушить о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50. На шляху прямування він зупиниться на станції Коростень о 03:56-03:57.

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Поїзд курсуватиме з Києва до Львова складом двосистемного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem, у зворотному напрямку — складом електропоїзда ПАТ "КВБЗ" ЕКр1.

Як повідомляв Укрінформ, що Укрзалізниця вже призначила 30 додаткових поїздів на новорічно-різдвяні свята.