У Харкові закрили історичний музей – готують експозицію-сюрприз

Харківський історичний музей імені Сумцова до 20 січня закрили для відвідувачів у зв'язку з підготовкою інтерактивної експозиції до 100-річного ювілею закладу.

Про це відвідувачів попередили на сайті музею та на сторінках у соціальних мережах.

"В рамках підготовки до 100-річного ювілею Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова у зв’язку з реекспозицією і проведенням робіт зі створення інтерактивної повнопрофільної експозиції з історії краю, що потребуватиме розбирання та переобладнання існуючих експозицій, музей тимчасово, з 16 грудня 2019 року до 20 січня 2020 року, не здійснюватиме обслуговування відвідувачів", – йдеться у повідомленні.

Як розповів кореспонденту Укрінформу директор історичного музею Володимир Цигульов, експозиція розміститься в залі на першому поверсі (площею 500 квадратних метрів), де спеціально зробили ремонт за виділені з обласного бюджету кошти.

"Це буде дуже цікава експозиція, яка стане справжнім сюрпризом для відвідувачів, тому не хочемо відкривати всіх секретів. Над нею працювали архітектори, художники. Створено обладнання спеціально", – зазначив Цигульов.

У день 100-річчя музею, 21 січня 2020 року, виставку урочисто відкриють за участю почесних гостей і проведуть першу екскурсію, а з наступного дня експозиція стане доступною для відвідувачів.

Варто зазначити, що Харківський історичний музей ім. Сумцова висвітлює історію Слобідської України. На 9 тематичних виставках представлено інформацію та артефакти про історію краю від часів давньої кам'яної доби (палеоліту) до сьогодення.

Фондова колекція музею налічує понад 330 тисяч предметів. Зокрема, в закладі зберігається єдиний в Україні гетьманський прапор 17 століття, що належав Іванові Мазепі та ще двом гетьманам.

У музеї є безкоштовний аудіогід. А навколо будівлі розміщена постійна виставка військової техніки, а також половецькі кам'яні статуї.

Фото: Мандри Україною