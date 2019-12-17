У Дубаї відкриють найвищий у світі готель

У Дубаї планують відкрити найвищий готель у світі наприкінці 2022 або на початку 2023 року.

Про це повідомляє The National.

“Дубай вже є містом з найвищим готелем у світі — готель Gevora, проте тут планують побити власний рекорд, коли відкриється готель Ciel наприкінці 2022 або на початку 2023 року”, - йдеться у повідомленні.

Новий готель буде на чотири метри вищим за попередника-рекордсмена.

У Дубаї планують відкрити найвищий готель у світі / Фото: Courtesy The First Group

Зазначається, що висота готелю Ciel загалом становитиме 360 метрів та складатиметься з 82 поверхів.

Читайте також: У Дубаї затопило найбільший у світі торговельний центр

У середині, зокрема, будуть збудовані 1209 номерів класу люкс, два ресторани та зелені зони.

На даху розміститься панорамний майданчик з оглядом на 360 градусів.