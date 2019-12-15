Dotwork та невдоволений опосум: у Сумах презентували бренд-бук міста

У Сумах під час проведення громадських слухань з розгляду проєкту Стратегії розвитку міста до 2030 року презентували комунікаційну і візуальну концепцію бренду міста, логотип та бренд-бук.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Презентація сьогоднішньої концепції брендингу дає зрозуміти наскільки наше місто різноманітне, ми живемо в ньому і не помічаємо багато гарних речей, а це в першу чергу наші люди – відкриті, цілеспрямовані, креативні, здатні змінювати й змінюватись. Саме вони і є брендом нашого міста», - зазначив мер Сум Олександр Лисенко.

Над брендингом міста п’ять місяців працювали рекламісти одного з місцевих рекламно-виробничих об’єднань. В його ідею покладено тезу про те, що Суми дають можливість бачити важливе та жити важливим.

Разом з брендом розробили й новий шрифт та рекламний слоган. Зокрема, останній складається з двох частин, які можна використовувати як разом, так і окремо: «Важливо побачити» та «Побачити важливе».

Фірмовими кольорами Сум стали озерний блакитний, шляхетний смарагдовий, палкий червоний, оптимістичний жовтий та чарівний синій. За словами розробників, саме з ними асоціюється місто Суми.

Щодо фірмової графіки, то, за задумом, вона має виконуватися у техніці Dotwork і візуально нагадувати мозаїку.

Автори заявляють, що крапки у логотипі символізують об’єкти, події та жителів міста, бо «Суми — це більше, ніж ми бачимо». Їх вони називають «щастинками» — щасливими частинками міста.

Побачити повну версію бренд-буку міста Суми можна за посиланням.

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З новим брендом, логотипом та слоганом, сум'яни також отримали й антигероя — опосума, який завжди всім невдоволений. «Стікерпаки» з ним можна завантажити у популярних месенджерах Telegram та Viber.