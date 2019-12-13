Укрзалізниця призначила на зимові свята 26 додаткових поїздів

На новорічно-різдвяні свята Укрзалізниця вже призначила 26 додаткових поїздів та додаткові рейси цілорічних. Крім того, 7 поїздам подовжено маршрут.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Призначені поїзди курсуватимуть у період з 20 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року. Загалом завдяки цим поїздам Укрзалізниця запропонує своїм клієнтам додатково близько 300 тис. місць. Найбільше рейсів – 15 – призначено до Західної України, саме цей напрямок користується найбільшим попитом у зимовий період", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, призначено такі додаткові поїзди: №181 Київ — Львів, №217 Київ — Львів, №197 Київ — Ковель, №295 Київ — Ковель, №235 Київ — Ужгород, №239 Київ — Ужгород, №219 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці, № 263 Київ — Івано-Франківськ, № 249 Київ — Чернівці, № 245 Київ — Ворохта, №221 Київ — Кам'янець-Подільський, № 233 Київ — Вінниця, №202 Жмеринка — Київ, №216 Жмеринка — Київ, №248 Хмельницький — Київ, № 282 Київ — Новоолексіївка, №161 Київ — Миколаїв, №210 Одеса — Київ, №223 Київ — Одеса, №224 Одеса — Київ, №205 Покровськ — Харків, №258 Одеса — Ужгород, №168 Львів — Одеса, №193 Івано-Франківськ — Львів, №202 Львів — Ужгород, №204 Львів — Дніпро.

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Додаткові рейси: №782 Київ — Черкаси, №797 Харків — Запоріжжя.

Продовження маршруту: №72 Запоріжжя — Київ — Чоп, №76 Кривий Ріг — Київ — Ужгород, №179 Дніпро — Київ — Львів, №243 Івано-Франківськ — Київ — Дніпро, №180 Львів — Київ — Дніпро, №779 Суми — Київ, Вінниця, №26 Одеса — Львів — Ужгород, №25 Ужгород — Львів — Одеса.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.